Верховный Суд отклонил апелляцию ЦИК на участие в выборах партии Саакашвили
Соответствующее решение принято ночью 29 июня, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Укринформ.
Таким образом суд оставил в силе решение Шестого апелляционного административного суда города Киева, который отменил постановление ЦИК об отказе в регистрации кандидатов в народные депутаты от "Движения новых сил" и обязал повторно рассмотреть представленные этой политической силой документы.
"Спорное постановление Центральной избирательной комиссии от 23 июня 2019 года №1205 является противоправным и подлежащим отмене. Учитывая изложенное, суд первой инстанции пришел к законному и основательному выводу об удовлетворении иска. В соответствии со статьей 316 КАС Украины суд апелляционной инстанции оставляет жалобу без удовлетворения... Руководствуясь статьями 271-273, 278, 308, 310, 315, 316, 321, 322 КАС Украины, Верховный суд постановил: апелляционную жалобу Центральной избирательной комиссии оставить без удовлетворения, решение Шестого апелляционного административного суда от 25 июня 2019 года - без изменений. Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и обжалованию не подлежит", - говорится в решении суда.
Итак, ЦИК должен повторно рассмотреть документы партии "Движение новых сил", представленные на регистрацию для участия во внеочередных парламентских выборах.
Присутствующие на заседании после оглашения решения скандировали "Суду - уважение". Второй номер в списке "Движения новых сил" Давид Сакварелидзе сообщил, что сегодня днем партия повторно будет подавать документы в ЦИК.
Также Сакварелидзе отметил, что партия будет "доводить политическую и уголовную вину ЦИК".
- 23 июня ЦИК отказала в регистрации кандидатов в народные депутаты, включенных в избирательный список партии "Движение новых сил". В ЦИК отметили, что указ президента Украины Владимира Зеленского о внеочередных выборах народных депутатов 21 июля были выданы 21 мая. Итак, рассмотрение 8 мая на заседании совета политической партии Саакашвили вопросов, связанных с ее участием в досрочных выборах 21 июля, не могло быть осуществлено.
- 25 июня Шестой апелляционный административный суд города Киева отменил постановление ЦИК об отказе в регистрации кандидатов в народные депутаты от политической партии "Движение новых сил" и обязал повторно рассмотреть представленные политсилой документы.
- Глава ЦИК Татьяна Слипачук на брифинге 26 июня заявила, что юридическую точку в споре вокруг отказа регистрировать кандидатов от партии "Движение новых сил" на внеочередных парламентских выборах должен поставить Верховный Суд.
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