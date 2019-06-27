Зеленский обратился к Путину с призывом освободить украинских моряков

27 июня, 2019, 16:57

Обращение Зеленский сделал во время общения с журналистами, передает Еспресо.TV.

"Хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину. У нас у всех есть дети. Верните детей родителям", - сказал Зеленский.

Перед обращением к Путину Зеленский эмоционально раскритиковал МИД Украины и его руководителя Павла Климкина за то, что ответ МИД по требованию РФ об уголовном преследовании украинских моряков в случае возвращения в Украину не согласовали с президентом.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако вместо обеспечить фарватер российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ . Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" совершили нападение на корабли ВМС Украины.

27-28 ноября оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".

Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными .

15 января суд РФ продлил арест всем пленным украинским морякам. 16 из них арестовали до 24 апреля, еще четырех - до 26 апреля, поскольку из-за ранения их впервые арестовали на два дня позже. Адвокаты моряков обжаловали продление ареста .

В ООН признали военнопленными захваченных Россией украинских моряков.

Всем пленным украинским морякам назначили психиатрические экспертизы .

Россия отказалась участвовать в слушаниях трибунала ООН по военнопленных моряках.

10 мая Международный трибунал по морскому праву начал рассмотрение дела захваченных Россией украинских моряков.