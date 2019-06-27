Шефир опроверг слова Богдана об обмене должностями
27 июня, 2019, 12:26
Первый помощник президента Украины Сергей Шефир возразил свое возможное назначение руководителем Офиса президента
Об этом сообщил Сергей Шефир изданию theБабель.
"Нет, это неправда", - сказал помощник президента.
- Напомним, 21 мая адвокат украинского олигарха Игоря Коломойского, советник по юридическим вопросам Андрей Богдан возглавил Администрацию президента.
- Соучредитель Квартала 95 Сергей Шефир стал первым помощником президента .
- 26 июня руководителя Офиса президента Андрей Богдан заявил, что после реорганизации структуры возглавить ее может Сергей Шефир
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