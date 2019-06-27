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Espreso.tvОбществоШефир опроверг слова Богдана об обмене должностями

Шефир опроверг слова Богдана об обмене должностями

Первый помощник президента Украины Сергей Шефир возразил свое возможное назначение руководителем Офиса президента

Об этом сообщил Сергей Шефир изданию theБабель.

"Нет, это неправда", - сказал помощник президента.

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