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Espreso.tvОбществоБогдан не исключает, что обменяется должностями с Шефиром

Богдан не исключает, что обменяется должностями с Шефиром

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан заяив, что после реорганизации структуры возглавить ее может Сергей Шефир

Об этом Богдан сказал в интервью " ТСН ".

Богдан отметил, что возможно он "поменяется местами" с Шефиры и станет первым помощником президента вместо него.

"Я ему постоянно предлагаю, что мы можем поменяться. Он говорил - нет, но последний раз согласился. Так что, возможно, в связи с реорганизацией это будет Офис президента, а не Администрация президента. Возможно, мы поменяемся местами. Возможно , я буду первым помощником. Есть такой план. А Шефир может стать главой Офиса президента ", - сказал Богдан.

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