Украина не вышла из ПАСЕ, а репутация Ассамблеи в Европе подорвана, - Береза
26 июня, 2019, 14:57
Украинская делегация приостановила свою работу в ПАСЕ на период этой сессии
Об этом член украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза написал в Facebook.
"Чтобы сеть не распространялись фейки", Береза сделал следующие заявления:
- Украина не вышла из ПАСЕ.
- Украинская делегация приостановила свою работу в ПАСЕ на период этой сессии и будет участвовать только в процессах по обжалованию полномочий российской делегации и наложению на нее санкций.
- В европейских СМИ началась кампания по обструкции (противодействие нормальной работе заседания, - ред.) депутатов ПАСЕ, проголосовавших за возвращение в Ассамблею российской делегации. В немецкой прессе начали уже публиковать поименный список проголосовавших. Репутация ПАСЕ в Европе сильно подорвана.
- Реакция Украины должна быть взвешенной, прагматичной, циничной и болезненной для ПАСЕ. Это должно быть быстрое консолидированное решение Верховной Рады, президента и министра иностранных дел.
- Украина будет и дальше взаимодействовать с ПАСЕ, как с органом, в котором принимаются важные резолюции. Формат работы будет определены в ближайшее время.
Он отметил, что один из вариантов реакции Украины - это отклик приглашение ПАСЕ быть наблюдателями на выборах в Украине и закрытия офиса Совета Европы в Киеве через непродлении меморандума.
- 24 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию для возвращения к работе без ограничений права голоса.
- Украина обжаловала решение ПАСЕ о возвращении делегации РФ и покинула зал.
- После этого украинская делегация приостановила работу в ПАСЕ.
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