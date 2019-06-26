Украина не вышла из ПАСЕ, а репутация Ассамблеи в Европе подорвана, - Береза

26 июня, 2019, 14:57

Украинская делегация приостановила свою работу в ПАСЕ на период этой сессии

Об этом член украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза написал в Facebook.

"Чтобы сеть не распространялись фейки", Береза сделал следующие заявления:

Украина не вышла из ПАСЕ. Украинская делегация приостановила свою работу в ПАСЕ на период этой сессии и будет участвовать только в процессах по обжалованию полномочий российской делегации и наложению на нее санкций. В европейских СМИ началась кампания по обструкции (противодействие нормальной работе заседания, - ред.) депутатов ПАСЕ, проголосовавших за возвращение в Ассамблею российской делегации. В немецкой прессе начали уже публиковать поименный список проголосовавших. Репутация ПАСЕ в Европе сильно подорвана. Реакция Украины должна быть взвешенной, прагматичной, циничной и болезненной для ПАСЕ. Это должно быть быстрое консолидированное решение Верховной Рады, президента и министра иностранных дел. Украина будет и дальше взаимодействовать с ПАСЕ, как с органом, в котором принимаются важные резолюции. Формат работы будет определены в ближайшее время.

Он отметил, что один из вариантов реакции Украины - это отклик приглашение ПАСЕ быть наблюдателями на выборах в Украине и закрытия офиса Совета Европы в Киеве через непродлении меморандума.