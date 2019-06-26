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Espreso.tvМирМун исключает возвращение делегации России в Парламентскую ассамблею НАТО

Мун исключает возвращение делегации России в Парламентскую ассамблею НАТО

Президент Парламентской ассамблеи НАТО Мадлен Мун сказала, что они не будут возвращать российскую делегацию наблюдать за тем, что происходит в ПА НАТО

Об этом она сказала на брифинге после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Еспресо.TV .

Мун отметила, что они обсудили с украинским президентом возвращение делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

"Мы с президентом Зеленским обсудили то, что произошло в ПАСЕ, но я представляю Парламентскую ассамблею НАТО. ПАСЕ свободна в принятии решений, мы не можем им ничего диктовать. Я хочу вас заверить, что на нашей последней сессии в Братиславе мы четко дали понять, что не станем возвращать российскую делегацию наблюдать за тем, что происходит в ПА НАТО ", - сказала она.

  • 24 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию для возвращения к работе без ограничений права голоса.
  • Украина обжаловала решение ПАСЕ о возвращении делегации РФ и покинула зал.
  • После этого украинская делегация приостановила работу в ПАСЕ.

 

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