Мун исключает возвращение делегации России в Парламентскую ассамблею НАТО

26 июня, 2019, 17:13

Президент Парламентской ассамблеи НАТО Мадлен Мун сказала, что они не будут возвращать российскую делегацию наблюдать за тем, что происходит в ПА НАТО

Об этом она сказала на брифинге после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Еспресо.TV .

Мун отметила, что они обсудили с украинским президентом возвращение делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

"Мы с президентом Зеленским обсудили то, что произошло в ПАСЕ, но я представляю Парламентскую ассамблею НАТО. ПАСЕ свободна в принятии решений, мы не можем им ничего диктовать. Я хочу вас заверить, что на нашей последней сессии в Братиславе мы четко дали понять, что не станем возвращать российскую делегацию наблюдать за тем, что происходит в ПА НАТО ", - сказала она.