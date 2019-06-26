Лучше было делегировать эти полномочия НКРЭКП, - Герус о решении правительства по поводу предельных тарифов на ЖКХ

26 июня, 2019, 15:08

Представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус считает, что решение о введении предельных тарифов на жилищно-коммунальные услуги должна была принять Национальная комиссия по вопросам энергетики

Об этом он сообщил после заседания правительства, передает Еспресо.TV .

"Я думаю, что было бы правильно изменить лицензионные условия НКРЭКП (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, - Еспресо.), потому что собственно когда центральный регулятор устанавливал тарифы три года назад, затем была так называемая децентрализация... И в некоторых случаях это приводило к тому, что на местах установились очень разные тарифы ", - пояснил Герус.

Он считает, что поскольку до отопительного сезона еще есть время, такие решения можно принимать. Впрочем надо смотреть, почему тарифы в 8 городах, о которых шла речь на заседании правительства, были завышены, и как они в этих городах будут работать после решения Кабмина:

"По моему мнению, более правильно было бы делегировать эти полномочия Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, чтобы они проанализировали, какое же в этих городах должно быть объективным и обоснованным", - добавил представитель президента в правительстве .

Напомним, Кабинет министров Украины установил предельные тарифы на жилищно-коммунальные услуги для украинцев на отопительный сезон 2019-2020 годов.

Также премьер-министр Владимир Гройсман поручил провести аудит всех теплокоммунэнерго объективности существующей стоимости тепла и воды.





