Гройсман поручил провести аудит теплокоммунэнерго, чтобы найти "коммунальных баронов"

26 июня, 2019, 14:33

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил провести аудит всех теплокоммунэнерго относительно объективности существующей стоимости тепла и воды

Об этом Гройсман заявил во время заседания правительства, передает Еспресо.TV .

Премьер озвучил поручение в рамках внедрения программы "Честный платежка" для установления предельно обоснованного уровня стоимости 1 Гкал в 1400 грн.

"Проведите аудит, и затем каждый чиновник пусть выходит на трибуну и говорит, что у него все обоснованно ... Аудит и контроль, будем обсуждать. Но оставлять ситуацию такой, что люди в тупике и платят, нельзя", - пояснил глава правительства.

"Я заставлю всех коммунальных баронов выполнять решение правительства и дать людям честную платежку с экономически обоснованной цене", - заявил он в начале заседания Кабмина.

После этого Гройсман анонсировал обнародования всех владельцев ТКЭ, чтобы люди знали "местных коммунальных баронов, наживающихся на потребителях".