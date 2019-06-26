Гройсман поручил провести аудит теплокоммунэнерго, чтобы найти "коммунальных баронов"
Об этом Гройсман заявил во время заседания правительства, передает Еспресо.TV .
Премьер озвучил поручение в рамках внедрения программы "Честный платежка" для установления предельно обоснованного уровня стоимости 1 Гкал в 1400 грн.
"Проведите аудит, и затем каждый чиновник пусть выходит на трибуну и говорит, что у него все обоснованно ... Аудит и контроль, будем обсуждать. Но оставлять ситуацию такой, что люди в тупике и платят, нельзя", - пояснил глава правительства.
"Я заставлю всех коммунальных баронов выполнять решение правительства и дать людям честную платежку с экономически обоснованной цене", - заявил он в начале заседания Кабмина.
После этого Гройсман анонсировал обнародования всех владельцев ТКЭ, чтобы люди знали "местных коммунальных баронов, наживающихся на потребителях".
- Напомним, Кабинет министров Украины установил предельные тарифы на жилищно-коммунальные услуги для Украинской на отопительный сезон 2019-2020 годов.
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