Правительство установило предельные тарифы на отопление и горячую воду
Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко на заседании правительства, передает Еспресо.TV
По его словам, правительство введет предельный уровень цены 1 Гкал теплоэнергии в системе централизованного отопления на уровне 1,4 тыс. грн.
".. Вести предельную цену, которая является экономически обоснованной для местных поставщиков. Эта цена предлагается на уровне 1400 гривен при наличии счетчика и 35,21 грн за квадратный метр при отсутствии счетчика", - сказал министр.
"... почему в одних городах цена тепла за гигакалорию 2000 грн, а в других - 1300 грн? Эта разница является необъективной и неадекватной. Цена на газ и электроэнергию в стране одинаковые, зарплаты в отрасли примерно одинаковы, но тарифы разные" - возмущался премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания.
Также премьер заявил, что НАК "Нафтогаз Украины" продолжать снижать цену на газ для населения
"Нам просто ограничивать цены на один газ, и мы постоянно работаем, чтобы цены на газ в Украине были ограниченными. А в последние несколько месяцев, в результате решений правительства" Нафтогаз "начал снижать цену на газ, и думаю, что он должен продолжать так делать ", - отметил Гройсман.
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