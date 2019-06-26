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Espreso.tvСпортЕвропейские игры-2019: украинцы опередили россиян в борьбе за серебро

Европейские игры-2019: украинцы опередили россиян в борьбе за серебро


фото: noc-ukr.org
На Европейских играх в Минске Юрий Яндюк и Андрей Рыбачок выиграли серебряную награду в гребле на байдарках и каноэ

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет .

Финальный заезд на каноэ-двойке на 1000 м принес сборной Украины второй серебро в гребле, которое получили Юрий Яндюк и Андрей Рыбачок.

Результат 3 мин. 41.692 сек. обеспечил преимущество наших спортсменов над российскими гребцами Ильей Первухин и Кириллом Шамшурина (3.42,547) и принес Украине 21-ю награду Европейских игр. Золото получили румыны, которые показали время 3.40,919.

Всего в активе сборной Украины на Европейских играх 21 награда - 5 золотых, 10 серебряная и 6 бронзовых.

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