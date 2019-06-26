//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортУкраинцы завоевали серебро на Европейских играх-2019

Украинцы завоевали серебро на Европейских играх-2019


фото: facebook
Украинская байдарка-двойка Александр Сиромятников и Олег Кухарик завоевали серебро Европейских играх-2019 на дистанции 1000 метров

Об этом сообщает НОК.

В своем предыдущем заезде украинцы стали четвертыми и были вынуждены участвовать еще и в полуфинале, где сумели одержать победу - 3: 12.910 минуты.

Финальный заезд получился поистине невероятным и завершился для нашей команды с серебряной медалью. Дуэт Сиромятников / Кухарик стартовалпо восьмой воде и, пусть отпустили немецкую пару на первое место, но удержали вторую позицию в борьбе с Россией и Литвой, которые финишировали в 0,2 секунды от украинцев:

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

26 июня, 2019 среда

больше новостей

26 июня, 2019 среда

25 июня, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать