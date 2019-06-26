Украинцы завоевали серебро на Европейских играх-2019

26 июня, 2019, 12:00

Украинская байдарка-двойка Александр Сиромятников и Олег Кухарик завоевали серебро Европейских играх-2019 на дистанции 1000 метров

Об этом сообщает НОК.

В своем предыдущем заезде украинцы стали четвертыми и были вынуждены участвовать еще и в полуфинале, где сумели одержать победу - 3: 12.910 минуты.

Финальный заезд получился поистине невероятным и завершился для нашей команды с серебряной медалью. Дуэт Сиромятников / Кухарик стартовалпо восьмой воде и, пусть отпустили немецкую пару на первое место, но удержали вторую позицию в борьбе с Россией и Литвой, которые финишировали в 0,2 секунды от украинцев: