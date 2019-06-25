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Espreso.tvОбществоУкраинки Кийко и Малькова завоевали серебро Европейских игр в прыжках на батуте

Украинки Кийко и Малькова завоевали серебро Европейских игр в прыжках на батуте

Во вторник, 25 июня, украинские спортсменки Марина Кийко и Светлана Малькова завоевали серебряную медаль II Европейских игр в синхронных прыжках на батуте

Об этом сообщает в Twitter пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

"Второй день подряд прыжки на батуте приносят Украине медаль II Европейских игр в Минске. Вчера на вторую ступень пьедестала взошли наши ребята, а сегодня их серебряный почин поддержали в синхронных прыжках - Марина Кийко и Светлана Малькова", - говорится в сообщении.

Накануне серебро в синхронных прыжках на батуте на Европейских играх-2019 получили украинцы Антон Давыденко и Николай Просторив.

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