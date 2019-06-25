Украинки Кийко и Малькова завоевали серебро Европейских игр в прыжках на батуте
Об этом сообщает в Twitter пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.
"Второй день подряд прыжки на батуте приносят Украине медаль II Европейских игр в Минске. Вчера на вторую ступень пьедестала взошли наши ребята, а сегодня их серебряный почин поддержали в синхронных прыжках - Марина Кийко и Светлана Малькова", - говорится в сообщении.
Накануне серебро в синхронных прыжках на батуте на Европейских играх-2019 получили украинцы Антон Давыденко и Николай Просторив.
Ура! Еще одно серебро !!!- НОК Украины (@OlympicUA) 25 июня 2019 г.
Второй день подряд прыжки на батуте приносят Украине медаль II Европейских игр в Минске. Вчера на вторую ступень пьедестала взошли наши ребята, а сегодня их серебряный почин поддержали в синхронных прыжках - Марина Кийко и Светлана Малькова. pic.twitter.com/9kjy5IFlwk
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