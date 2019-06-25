Восстановление полномочий РФ в ПАСЕ отложили на 24 часа
25 июня, 2019, 11:53
Поскольку полномочия российской делегации в ПАСЕ обжалованы, то, по правилам ПАСЕ, полномочия могут быть заново подтверждены в течение 24 часов
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
Отмечается, что делегация сможет работать в зале в течение этих суток так же как и все другие делегации, но не сможет голосовать по вопросам, которые связаны с ее полномочиями.
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Для обжалования нужны были голоса 30 членов ассамблеи из 5 стран, это количество было набрано и полномочия опротестованы.
Напомним, Украина обжаловала решение ПАСЕ о возвращении делегации РФ и покинула зал.
Напомним, ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию для возвращения к работе без ограничений права голоса.
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