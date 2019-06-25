Кто голосовал за возвращение РФ в ПАСЕ. Список

25 июня, 2019, 08:30

"За" проголосовали 118 депутатов, "против" - 62, "воздержались" 10

Об этом говорится на сайте Ассамблеи.

Отмечается, что все члены украинской делегации проголосовали "против". Украину в этом поддержали депутаты из Швеции, Польши, Грузии, Хорватии, Румынии, Литвы, Латвии, Великобритании, Швейцарии, Финляндии, Эстонии, Германии, Турции и Лихтенштейна.

В то же время за возвращение государства-агрессора в ПАСЕ проголосовали депутаты следующих стран: Армении, Турции, Финляндии, Германии, Франции, Великобритании, Нидерландов, Швейцарии, Бельгии, Италии, Чехии, Румынии, Азербайджана, Сербии, Норвегии, Австрии, Дании, Хорватии, Португалии, Молдовы, Швеции, Испании, Андорры, Кипра, Словакии и Исландии.

Напомним, ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию для возвращения к работе без ограничений права голоса.

Украинские депутаты уже заявили, что будут обжаловать полномочия РФ, как только она подаст свой список. Если это произойдет, то рассмотрение данного вопроса назначат на среду, 26 июня.