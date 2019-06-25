Кто голосовал за возвращение РФ в ПАСЕ. Список
Об этом говорится на сайте Ассамблеи.
Отмечается, что все члены украинской делегации проголосовали "против". Украину в этом поддержали депутаты из Швеции, Польши, Грузии, Хорватии, Румынии, Литвы, Латвии, Великобритании, Швейцарии, Финляндии, Эстонии, Германии, Турции и Лихтенштейна.
В то же время за возвращение государства-агрессора в ПАСЕ проголосовали депутаты следующих стран: Армении, Турции, Финляндии, Германии, Франции, Великобритании, Нидерландов, Швейцарии, Бельгии, Италии, Чехии, Румынии, Азербайджана, Сербии, Норвегии, Австрии, Дании, Хорватии, Португалии, Молдовы, Швеции, Испании, Андорры, Кипра, Словакии и Исландии.
Напомним, ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию для возвращения к работе без ограничений права голоса.
Украинские депутаты уже заявили, что будут обжаловать полномочия РФ, как только она подаст свой список. Если это произойдет, то рассмотрение данного вопроса назначат на среду, 26 июня.
- Россия была лишена права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы в апреле 2014 года у ответ на оккупацию Крыма и агрессию против Украины.
- В июне 2017 г. российская сторона прибегла к финансовому шантажу СЕ, прекратив платить взносы в организацию.
- Сейчас в Совете Европы действует мощное лобби, которое пытается вернуть РФ в ПАСЕ, несмотря на неуплату Москвой этих взносов, нарушение норм международного права, продолжение агрессии против Украины.
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