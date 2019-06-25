Украина заблокировала автоматическое назначение россиянина Слуцкого вице-президентом ПАСЕ

25 июня, 2019, 15:35

Если менее 20 кандидатов возражают против кандидатуры, назначается тайное голосование

Об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что Леонид Слуцкий был выдвинут по квоте РФ, делегация которой заявилась на летнюю сессию ассамблеи.

Согласно регламенту ПАСЕ, кандидаты, которых выдвинули национальные делегации, вступают в должность автоматически (без голосования). Если кандидатура имеет не менее 20 возражений - назначают тайное голосование.

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По инициативе украинской делегации, процедура тайного голосования была нарушена в отношении Слуцкого и начнется во второй половине дня вторника, 25 июня. Вероятно, результаты будут объявлены в среду, 26 июня, утром.

Напомним, украинская делегация возразила возможность назначения главы комитета Госдумы РФ по международным делам Леонида Слуцкого на позицию вице-президента ПАСЕ, как персону на которую наложены санкции ЕС за преступления против Украины.