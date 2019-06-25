В МИД Германии поздравили Россию с возвращением в ПАСЕ
25 июня, 2019, 15:21
Глава МИД Германии Гайко Маас назвал возвращение РФ в Парламентскую ассамблею "хорошей новостью"
Об этом сообщает пресс-служба МИД Германии.
Министр иностранных дел Германии Гайко Маас приветствовал решение о возвращении делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
"Россия относится к Совету Европы - со всеми правами и обязанностями, вытекающими из этого", - подчеркнул министр.
Он "приветствует достигнутый компромисс, чтобы Россия осталась в Совете Европы".
"Это хорошая новость для российского гражданского общества", - сказал Маас.
- 24 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию для возвращения к работе без ограничений права голоса.
- Украина обжаловала решение ПАСЕ о возвращении делегации РФ и покинула зал.
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