В МИД Германии поздравили Россию с возвращением в ПАСЕ

25 июня, 2019, 15:21

Глава МИД Германии Гайко Маас назвал возвращение РФ в Парламентскую ассамблею "хорошей новостью"

Об этом сообщает пресс-служба МИД Германии.

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас приветствовал решение о возвращении делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

"Россия относится к Совету Европы - со всеми правами и обязанностями, вытекающими из этого", - подчеркнул министр.

Он "приветствует достигнутый компромисс, чтобы Россия осталась в Совете Европы".

"Это хорошая новость для российского гражданского общества", - сказал Маас.