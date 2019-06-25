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Espreso.tvОбществоВ МИД Германии поздравили Россию с возвращением в ПАСЕ

В МИД Германии поздравили Россию с возвращением в ПАСЕ

Глава МИД Германии Гайко Маас назвал возвращение РФ в Парламентскую ассамблею "хорошей новостью"

Об этом сообщает пресс-служба МИД Германии.

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас приветствовал решение о возвращении делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

"Россия относится к Совету Европы - со всеми правами и обязанностями, вытекающими из этого", - подчеркнул министр.

Он "приветствует достигнутый компромисс, чтобы Россия осталась в Совете Европы".

"Это хорошая новость для российского гражданского общества", - сказал Маас.

  • 24 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию для возвращения к работе без ограничений права голоса.
  • Украина обжаловала решение ПАСЕ о возвращении делегации РФ и покинула зал.
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