Украина может выйти из ПАСЕ, - Ионова

25 июня, 2019, 09:07

По возвращении полномочий делегации Российской Федерации в ПАСЕ украинская делегация может приостановить свое участие в этой организации

Об этом заявила и.о. председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам евроинтеграции Мария Ионова, передает Интерфакс-Украина .

"Делегация соберется и будет решать. В принципе мы не видим себя в одном зале с россиянами. Мы просто прекратим участие Украины в летней сессии ... И вообще я не знаю, можно ли будет туда возвращаться, если честно", сказала Ионова.

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Она также отметила, что украинская делегация будет протестовать во время процедуры возврата полномочий членов российской делегации во вторник, 25 июня.

"Мы встанем и будем протестовать. И когда они останутся в зале, мы покинем его. Пусть они голосуют за Генерального секретаря (ПАСЕ - ред.) без Украины", - отметила Ионова.

Напомним, ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию для возвращения к работе без ограничений права голоса.

Украинские депутаты уже заявили, что будут обжаловать полномочия РФ, как только она подаст свой список. Если это произойдет, то рассмотрение данного вопроса назначат на среду, 26 июня.