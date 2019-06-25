Украина может выйти из ПАСЕ, - Ионова
Об этом заявила и.о. председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам евроинтеграции Мария Ионова, передает Интерфакс-Украина .
"Делегация соберется и будет решать. В принципе мы не видим себя в одном зале с россиянами. Мы просто прекратим участие Украины в летней сессии ... И вообще я не знаю, можно ли будет туда возвращаться, если честно", сказала Ионова.
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Она также отметила, что украинская делегация будет протестовать во время процедуры возврата полномочий членов российской делегации во вторник, 25 июня.
"Мы встанем и будем протестовать. И когда они останутся в зале, мы покинем его. Пусть они голосуют за Генерального секретаря (ПАСЕ - ред.) без Украины", - отметила Ионова.
Напомним, ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию для возвращения к работе без ограничений права голоса.
Украинские депутаты уже заявили, что будут обжаловать полномочия РФ, как только она подаст свой список. Если это произойдет, то рассмотрение данного вопроса назначат на среду, 26 июня.
- Россия была лишена права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы в апреле 2014 года у ответ на оккупацию Крыма и агрессию против Украины.
- В июне 2017 российская сторона прибегла к финансовому шантажу СЕ, прекратив платить взносы в организации.
- Сейчас в Совете Европы действует мощное лобби, которое пытается вернуть РФ в ПАСЕ , несмотря на неуплату Москвой этих взносов, нарушение норм международного права, продолжение агрессии против Украины.
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