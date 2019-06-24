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Espreso.tvОбществоУ украинской делегации в Страсбурге сегодня тяжелый день, - Арьев о возможном возвращении россиян в ПАСЕ

У украинской делегации в Страсбурге сегодня тяжелый день, - Арьев о возможном возвращении россиян в ПАСЕ

Украинская делегация в ПАСЕ оказалась в значительно более сложных условиях, чем в 2014 году, ведь количество пророссийских парламентариев существенно увеличено за счет роста популярности в ЕС популистов и радикалов

Об этом на своей странице в Facebook написал глава делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев.

"У украинской делегации сегодня в Страсбурге тяжелый день. Каждая сессия ПАСЕ в последние годы становилась тяжелее предыдущей в вопросе санкций против российской делегации. Эта может стать решающей. Разница между 2014 годом и нынешним моментом заключается в том, кому мы противостоим. Тогда это была Москва и группа пророссийских парламентариев. Теперь это Москва, группа пророссийских парламентариев, существенно увеличенная за счет роста популярности в ЕС популистов и радикалов, а также руководство Совета Европы, Германия и Франция. Антанта 2019 ", - пишет Арьев.

Он констатирует, что задача украинских дипломатов осложнилась в разы и позиции ослабли.

"Несмотря на то что единство делегация держит, у нас нарушено единство институтов и новые условия - распущен парламент (в такое время ко всем переходным традиционно меньше прислушиваются - ждут нового состава), полуотставленный министр иностранных дел и президент, которому события в ПАСЕ неинтересны. Поэтому результат непредсказуем, несмотря на всю нашу готовность дать серьезный бой ", - заверил нардеп.

  • Напомним, что 3 июня регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы одобрил проект резолюции, которая может осложнить наложения санкций на российскую делегацию и обеспечить ее возможное возвращение в ПАСЕ без выполнения международных обязательств.
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