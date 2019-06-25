У Путина возвращения РФ в ПАСЕ назвали "победой здравого смысла"
25 июня, 2019, 14:45
Возвращение делегации РФ в ПАСЕ назвали "не дипломатической победой, а победой здравого смысла"
Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает УНИАН .
"Речь не о дипломатической победе Москвы, говорится о победе здравого смысла, потому что ПАСЕ не может полноценно работать без участия в ней российской делегации", - рассказал Песков.
Зато на заявления, что РФ не выполнила ни одного требования ПАСЕ, Песков "порекомендовал критикам обратить внимание на резолюцию, которую приняла ПАСЕ".
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Он также отметил, что статус аннексированного Крыма "не собираются обсуждать ни с одной из стран".
Напомним, Украина обжаловала решение ПАСЕ о возвращении делегации РФ и покинула зал.
- 24 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию для возвращения к работе без ограничений права голоса.
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