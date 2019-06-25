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Espreso.tvОбществоУ Путина возвращения РФ в ПАСЕ назвали "победой здравого смысла"

У Путина возвращения РФ в ПАСЕ назвали "победой здравого смысла"

Возвращение делегации РФ в ПАСЕ назвали "не дипломатической победой, а победой здравого смысла"

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает УНИАН .

"Речь не о дипломатической победе Москвы, говорится о победе здравого смысла, потому что ПАСЕ не может полноценно работать без участия в ней российской делегации", - рассказал Песков.

Зато на заявления, что РФ не выполнила ни одного требования ПАСЕ, Песков "порекомендовал критикам обратить внимание на резолюцию, которую приняла ПАСЕ".

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Он также отметил, что статус аннексированного Крыма "не собираются обсуждать ни с одной из стран".

Напомним, Украина обжаловала решение ПАСЕ о возвращении делегации РФ и покинула зал.

  • 24 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию для возвращения к работе без ограничений права голоса.

 

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