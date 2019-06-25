ПАСЕ ослабила свою роль в современной политике, - МИД Украины

25 июня, 2019, 09:21

Принятая Парламентской Ассамблеей Совета Европы резолюция по РФ - это "недопустимая уступка" России, которая грубо нарушает нормы и принципы международного права

Об этом заявила пресс-служба МИД Украины во вторник, 25 июня.

"Существенное ослабление санкционного механизма ПАСЕ, предусмотренного принятой резолюции, произошло на фоне отсутствия каких-либо конструктивных шагов со стороны Российской Федерации, кричащего невыполнения этой страной взятых на себя обязательств, а также резолюций ПАСЕ, одобренных в ответ на российскую агрессию", - говорится в заявлении.

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В МИД заявили, что ассамблея значительно ослабила свою роль в современной европейской политике, а также и способность эффективно защищать верховенство права, права человека и демократию во всех государствах-членах Совета Европы, в том числе в Российской Федерации.

"Досадно констатировать сегодня, когда Совет Европы отмечает свое 70-летие, как Парламентская Ассамблея потеряла свой авторитет, и Организация больше не может играть роль, которой ее наделили отцы-основатели", - добавили в МИД.

МИД Украины подчеркивает, что последовательно выступало против такого сценария, и эта позиция остается неизменной.