Климпуш-Цинцадзе: ПАСЕ открыла "ящик Пандоры"
Об этом заявила в эфире Еспресо.TV вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.
"Как по мне это означает, что ПАСЕ открыла" ящик Пандоры "и под собой запустила бомбу замедленного действия пустив назад РФ с голосом в ПАСЕ. Это не повод опускать руки. Не повод прекращать бороться за правду, за аргументы и за ответственность РФ перед миром и перед Украиной, и при соблюдении международного права ", - заявила Климпуш-Цинцадзе.
Добавила, что еще не знает, как будет действовать Совет Европы в отношении тех депутатов российской Думы, которые являются подсанкционными, которым запрещен въезд в страны Европейского Союза, как раз из-за агрессии России против Украины и из-за войны России с Украиной.
Однако, по словам Климпуш-Цинцадзе, "это еще один фронт борьбы, чтобы российские депутаты не переступили порог ПАСЕ".
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