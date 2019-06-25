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Espreso.tvОбществоРазочарован решением ПАСЕ утвердить полномочия делегации России, - Зеленский

Разочарован решением ПАСЕ утвердить полномочия делегации России, - Зеленский

Зеленский прокомментировал решение ПАСЕ о возвращении российской делегации

Об этом президент Владимир Зеленский написал на своей странице в Facebook.

"Разочарован решением ПАСЕ утвердить без ограничений полномочия делегации Российской Федерации. На прошлой неделе я лично обсуждал этот вопрос с президентом Франции и с федеральным канцлером Германии", - написал Зеленский.

Зеленский заявил, что пытался убедить Макрона и Меркель, что возвращение российской делегации в ПАСЕ возможно лишь после того, как Россия выполнит принципиальные требования Ассамблеи.

"Жаль, что наши европейские партнеры нас не услышали и поступили иначе. Я благодарен украинской парламентской делегации и дружественным национальным делегациям, которые мужественно боролись до конца", - добавил президент.

Он напомнил, что именно 25 июня истекает срок выполнения соответствующего приказа Международного трибунала по морскому праву по освобождению россиянами украинских военнопленных моряков.

  • Напомним, ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию для возвращения к работе без ограничений права голоса.
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