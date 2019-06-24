Катастрофа MH17: в ПАСЕ предлагают срочные дебаты по наказанию виновных
24 июня, 2019, 13:25
В Парламентской ассамблее Совета Европы пригласили срочные дебаты по наказанию виновных в катастрофе малайзийского Боинга, сбитого 17 июля 2014 г. в небе над Донбассом
Об этом сообщает пресс-служба ПАСЕ в Twitter.
В Страсбурге предложили провести срочные дебаты по наказанию виновных в катастрофе самолета рейса MH17 в июле 2014 года, а также по неуплате членских взносов российской стороной.
Первой востребованной темой для срочных дебатов стала: "Положить конец российскому шантажу: просьба к странам-членам привлечь Россию к ответственности за неуплату членских взносов".
Вторая тема - обязательства всех государств, чтобы те, кто сбил рейс MH17, предстали перед судом.
"Ассамблея примет решение о том, что делать с этими просьбами, когда она утвердит свою окончательную повестку дня сегодня утром", - говорится в сообщении.
- Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы будет проходить в Страсбурге с 24 по 28 июня.
- Главным вопросом повестки дня заседания может стать отмена или значительное ограничение санкционного механизма Ассамблеи, что может привести к возвращению российской делегации.
- Регламентный комитет ПАСЕ ранее утвердил проект резолюции, которым предлагается внести изменения в регламент, что может усложнить или вообще заблокировать введение санкций против российской делегации и обеспечить ее возвращение в Ассамблею без выполнения международных обязательств.
- Россия была лишена права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы в апреле 2014 года у ответ на оккупацию Крыма и агрессию против Украины.
- В июне 2017 г. российская сторона прибегла к финансовому шантажу СЕ, прекратив платить взносы в организацию.
- Сейчас в Совете Европы действует мощное лобби, которое пытается вернуть РФ в ПАСЕ, несмотря на неуплату Москвой этих взносов, нарушение норм международного права, продолжение агрессии против Украины.
- Российская пропагандистка Ольга Скабеева уже начала свою "охоту" за членами украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы
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