Катастрофа MH17: в ПАСЕ предлагают срочные дебаты по наказанию виновных

24 июня, 2019, 13:25

В Парламентской ассамблее Совета Европы пригласили срочные дебаты по наказанию виновных в катастрофе малайзийского Боинга, сбитого 17 июля 2014 г. в небе над Донбассом

Об этом сообщает пресс-служба ПАСЕ в Twitter.

В Страсбурге предложили провести срочные дебаты по наказанию виновных в катастрофе самолета рейса MH17 в июле 2014 года, а также по неуплате членских взносов российской стороной.

Первой востребованной темой для срочных дебатов стала: "Положить конец российскому шантажу: просьба к странам-членам привлечь Россию к ответственности за неуплату членских взносов".

Вторая тема - обязательства всех государств, чтобы те, кто сбил рейс MH17, предстали перед судом.

"Ассамблея примет решение о том, что делать с этими просьбами, когда она утвердит свою окончательную повестку дня сегодня утром", - говорится в сообщении.