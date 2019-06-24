Российская пропагандистка Скабеева поджидает украинскую делегацию в ПАСЕ в кустах и под заборами, - Геращенко

24 июня, 2019, 12:48

Российская пропагандистка Ольга Скабеева уже начала свою "охоту" за членами украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы

Об этом Ирина Геращенко написала в Facebook.

"Мое утро началось с пробежки в сопровождении камеры Скабеевой. Теперь она подстерегает украинскую делегацию под заборами и кустами. И неслась за мной от парка в ПАСЕ. Отмахнулась от нее, как от назойливой навозной мухи, без единого слова, брезгую", - написала госпожа Геращенко .

Также она сообщила, что уже идут дебаты по возвращению российской делегации в ПАСЕ.

Отметим, что Скабеева успела пообщаться с Олегом Ляшко по поводу возвращении делегации РФ в ПАСЕ, следствия авиакатастрофы MH17 и войны на Донбассе.