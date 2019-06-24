//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРоссийская пропагандистка Скабеева поджидает украинскую делегацию в ПАСЕ в кустах и под заборами, - Геращенко

Российская пропагандистка Скабеева поджидает украинскую делегацию в ПАСЕ в кустах и под заборами, - Геращенко

Российская пропагандистка Ольга Скабеева уже начала свою "охоту" за членами украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы

Об этом Ирина Геращенко написала в Facebook.

"Мое утро началось с пробежки в сопровождении камеры Скабеевой. Теперь она подстерегает украинскую делегацию под заборами и кустами. И неслась за мной от парка в ПАСЕ. Отмахнулась от нее, как от назойливой навозной мухи, без единого слова, брезгую", - написала госпожа Геращенко .

Также она сообщила, что уже идут дебаты по возвращению российской делегации в ПАСЕ.

Отметим, что Скабеева успела пообщаться с Олегом Ляшко по поводу возвращении делегации РФ в ПАСЕ, следствия авиакатастрофы MH17 и войны на Донбассе.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

24 июня, 2019 понедельник

больше новостей

24 июня, 2019 понедельник

23 июня, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать