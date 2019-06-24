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Espreso.tvОбществоВозможно возвращение РФ в ПАСЕ: "шансы значительные", - Климкин

Возможно возвращение РФ в ПАСЕ: "шансы значительные", - Климкин

В России есть значительные шансы на возвращение в Парламентскую Ассамблею Совета Европы

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в эфире одного из телеканалов, передает " Интерфакс-Украина" .

"Шансы велики. Многие из европейских стран таким образом хотят купить прогнозируемость в отношениях с Россией. Они понимают, что Россия является такой, как она есть, они хотят иметь рычаг влияния на Россию и держать ее в Совете Европы. Я считаю, что это за определением плохая и ошибочная стратегия ", - рассказал Климкин.

По мнению министра, в конце существуют проблемы вокруг возвращения РФ в состав ПАСЕ.

"Я пытался объяснить всем нашим партнерам, что проблемы не в возвращении как таковом - от того, что там (в Совете Европы, - Ред.) будет несколько российских депутатов, нам не холодно, не жарко. Проблема в другом - кто-то хочет использовать это возвращение как путь к новой нормальности с Россией ", - отметил он.

Сейчас в Совете Европы действует мощное лобби во главе с Германией и Францией , которое пытается вернуть РФ в ПАСЕ, несмотря на неуплату Москвой взносов в бюджет Совета Европы, нарушение норм международного права, продолжение агрессии против Украины.

Ранее председатель делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев прокомментировал возможное возвращение русских в ПАСЕ: «В украинской делегации в Страсбурге сегодня тяжелый день".

Напомним, что 3 июня регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы одобрил проект резолюции, которая может осложнить наложения санкций на российскую делегацию и обеспечить ее возможном возвращении в ПАСЕ без выполнения международных обязательств.

 

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