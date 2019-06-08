Вакарчук ответил на вопрос об однополых браках и узаконивании проституток и конопли
Об этом его спросили в эфире телеканала Украина.
"У нас страна равных прав и равных возможностей", - сказал он, отвечая на вопрос об отношении к ЛГБТ-сообществу и возможному разрешению на однополые браки.
Читайте также: 10 фактов из жизни Святослава Вакарчука
На вопрос, поддерживает ли он использование каннабиса в медицинских целях, Вакарчук ответил, что "все, что спасает жизни людей, или лечит их, требует поддержки".
Относительно легализации проституции он сказал, что на данный момент важно установить справедливость в украинских судах. "Если мы сделаем это, то все остальные вопросы будут урегулированы".
Читайте также: Секс, патриотизм и рок-н-ролл. С чем Святослав Вакарчук идет на выборы
Кроме того, политик остановился на проблематике введения в Украине цивилизованного рынка земли.
Вакарчук подчеркнул, что поддерживает возможность продажи земли, но заметил, что необходимо проработать все механизмы, чтобы малые фермеры и частные владельцы земли не пострадали.
"Необходимо сделать справедливый, открытый рынок земли, за это выступает партия "Голос", - добавил он.
- Напомним, сегодня, 8 июня 2019 года, в 20:00 на Старокиевской горе в Киеве начнется предвыборной съезд "Голоса", на котором будут названы те, кто вошел в партийный список. После завершения официальной части запланирован большой концерт.
- Досрочные парламентские выборы в Украине назначены на 21 июля.
Читайте также
-
-
-
-
23 мая, 2019 Виталий Портников: Украина исчезает с доски
-
Читайте также
-
-
-
23 мая, 2019 Виталий Портников: Украина исчезает с доски