Вакарчук ответил на вопрос об однополых браках и узаконивании проституток и конопли

8 июня, 2019, 13:27

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук в эфире рассказал, каким образом он лично и его политсила относятся к ЛГБТ-сообществу, легализации медицинского каннабиса и проституции

Об этом его спросили в эфире телеканала Украина.

"У нас страна равных прав и равных возможностей", - сказал он, отвечая на вопрос об отношении к ЛГБТ-сообществу и возможному разрешению на однополые браки.

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На вопрос, поддерживает ли он использование каннабиса в медицинских целях, Вакарчук ответил, что "все, что спасает жизни людей, или лечит их, требует поддержки".

Относительно легализации проституции он сказал, что на данный момент важно установить справедливость в украинских судах. "Если мы сделаем это, то все остальные вопросы будут урегулированы".

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Кроме того, политик остановился на проблематике введения в Украине цивилизованного рынка земли.

Вакарчук подчеркнул, что поддерживает возможность продажи земли, но заметил, что необходимо проработать все механизмы, чтобы малые фермеры и частные владельцы земли не пострадали.

"Необходимо сделать справедливый, открытый рынок земли, за это выступает партия "Голос", - добавил он.