Зозуля сыграл последний матч за "Альбасете", - СМИ

18 июня, 2019, 10:20

Украинский нападающий Роман Зозуля оставит "Альбасете" и Испанию

Об этом рассказал испанский журналист Уго Пинья в комментарии "Футбол 24".

"Альбасете", судя по всему, придется смириться с потерей украинского нападающего.

"Зозуля, возможно, провел свой последний поединок за "Альбасете". Остается дождаться, предложит ему клуб новый контракт. Очень сомнительно, что он останется в Испании", - рассказал журналист.