Зозуля сыграл последний матч за "Альбасете", - СМИ
18 июня, 2019, 10:20
Украинский нападающий Роман Зозуля оставит "Альбасете" и Испанию
Об этом рассказал испанский журналист Уго Пинья в комментарии "Футбол 24".
"Альбасете", судя по всему, придется смириться с потерей украинского нападающего.
"Зозуля, возможно, провел свой последний поединок за "Альбасете". Остается дождаться, предложит ему клуб новый контракт. Очень сомнительно, что он останется в Испании", - рассказал журналист.
- Напомним, 16 июня "Альбасете", за который играет украинский форвард Роман Зозуля, в ответном матче плей-офф победил "Мальорку", но не смог пробиться к сильнейшему дивизиону в Испании.
- 11 июня стало известно, что украинский форвард испанского "Альбасете" Роман Зозуля может продолжить выступления в киевском "Динамо" .
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