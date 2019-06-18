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Espreso.tvСпортЗозуля сыграл последний матч за "Альбасете", - СМИ

Зозуля сыграл последний матч за "Альбасете", - СМИ


фото: xsport.ua
Украинский нападающий Роман Зозуля оставит "Альбасете" и Испанию

Об этом рассказал испанский журналист Уго Пинья в комментарии "Футбол 24".

"Альбасете", судя по всему, придется смириться с потерей украинского нападающего.

"Зозуля, возможно, провел свой последний поединок за "Альбасете". Остается дождаться, предложит ему клуб новый контракт. Очень сомнительно, что он останется в Испании", - рассказал журналист.

  • Напомним, 16 июня "Альбасете", за который играет украинский форвард Роман Зозуля, в ответном матче плей-офф победил "Мальорку", но не смог пробиться к сильнейшему дивизиону в Испании.
  • 11 июня стало известно, что украинский форвард испанского "Альбасете" Роман Зозуля может продолжить выступления в киевском "Динамо" .

 

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