Протесты в Тбилиси: журналистка потеряла глаз из-за выстрела полицейских, - СМИ

21 июня, 2019, 09:10

В Тбилиси во время противостояния полиции и протестующих с проспекта Руставели госпитализировали журналистку с ранением глаза

Об этом сообщает грузинское издание Fortuna.

По данным издания, девушка получила ранение резиновой пулей, выпущенной из полицейского оружия. По предварительным данным, в результате ранения журналистка потеряла глаз.

Издание отмечает, что раненая девушка - не единственный пострадавший журналист результате столкновений полиции и протестующих.

Ранее сообщалось, что во время протестов пострадали по меньшей мере 14 митингующих и 38 полицейских .

Напомним, в Тбилиси 20 июня проходила 26-я сессия Межпарламентской ассамблеи православия, продолжилась в зале пленарных заседаний парламента. Заседание открыл президент МАП, депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов, сев в кресло спикера парламента Грузии.

Представители оппозиционных фракций "Европейская Грузия" и "Единое нацдвижение" с государственными флагами заблокировали президиум парламента.

По словам главы фракции правящей партии "Грузинская мечта" Мамуки Мдинарадзе, Гаврилов сел в кресло главы парламента Грузии без согласования с организаторами заседания.

Выступление российского депутата в парламенте Грузии спровоцировало массовые протесты в Тбилиси и попытку штурма парламента. Полиция начала разгонять и задерживать протестующих, в том числе с применением слезоточивого газа, возникли столкновения. Протестующие начали строить баррикады на проспекте Руставели.

Лидер партии "Новая Грузия" Вашадзе заявил, что протестующие снова соберутся на проспекте Руставели в 19:00.

Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, который в это время находился с официальным визитом в Баку, напомнил, что Россия является страной-оккупантом, поэтому видеть выступление в грузинском парламенте российского депутата "очень тяжело".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что противостояние в стране выгодно России, а организаторы протестов в Тбилиси действуют в интересах государства-агрессора .