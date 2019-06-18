Стало известно, сколько "Барселона" заплатит за возвращение Неймара
Об этом сообщает Globoesporte .
Переговоры между представителями Неймара и руководством "Барселоны" проходят позитивно и близки к своему завершению. По информации издания, каталонцы заплатят ПСЖ за этот переход 100 млн евро и отдадут трех игроков: Самюэля Умтити, Усмана Дембеле и Ивана Ракитича.
Также отмечается, что президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу лично общается с отцом Неймара, чтобы уладить все недоразумения.
ПСЖ готов попрощаться с несколькими исполнителями, которые не видят своего будущего в Париже. Это касается и Неймара, если по нему поступит достойное предложение.
Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 рек и выиграл с командой Лигу чемпионов и стал двукратным чемпионом Испании. Сейчас 27-летний нападающий восстанавливается от травмы, из-за которой пропускает Копа Америка-2019.
- Напомним, 6 июня стало известно, что звездный нападающий сборной Бразилии Неймар не смог доиграть товарищеский поединок против Катара.
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