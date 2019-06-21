Люксембург требует объяснений по делу Мораеса
21 июня, 2019, 08:53
Федерация футбола Люксембурга запросила в УЕФА причины отклонения апелляции по делу с натурализацией Жуниора Мораеса
Об этом сообщает Lucemburger Wort.
ФФЛ будет принимать решение о дальнейших действиях по делу Мораеса после получения разъяснений от УЕФА о причинах отклонения апелляции.
Ранее президент Федерации футбола Люксембурга Поль Филипп заявлял о готовности подавать в Спортивный арбитражный суд в деле Мораеса.
УЕФА подтвердил, что апелляционный комитет отклонил жалобу Люксембурга и Португалии.
- Напомним, 26 марта стало известно, что сборная Украины может получить технические поражения в матчах с Португалией и Люксембургом из-за неправильной натурализации бразильца.
- 24 мая скандал с натурализацией Жуниора Мораеса получил продолжение .
- 19 июня Украина выиграла апелляцию по скандальному делу натурализованного бразильского нападающего Жуниора Мораеса.
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