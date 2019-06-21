Люксембург требует объяснений по делу Мораеса

21 июня, 2019, 08:53

Федерация футбола Люксембурга запросила в УЕФА причины отклонения апелляции по делу с натурализацией Жуниора Мораеса

Об этом сообщает Lucemburger Wort.

ФФЛ будет принимать решение о дальнейших действиях по делу Мораеса после получения разъяснений от УЕФА о причинах отклонения апелляции.

Ранее президент Федерации футбола Люксембурга Поль Филипп заявлял о готовности подавать в Спортивный арбитражный суд в деле Мораеса.

УЕФА подтвердил, что апелляционный комитет отклонил жалобу Люксембурга и Португалии.