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Espreso.tvСпортЛюксембург требует объяснений по делу Мораеса

Люксембург требует объяснений по делу Мораеса


фото: ffu.ua
Федерация футбола Люксембурга запросила в УЕФА причины отклонения апелляции по делу с натурализацией Жуниора Мораеса

Об этом сообщает Lucemburger Wort.

ФФЛ будет принимать решение о дальнейших действиях по делу Мораеса после получения разъяснений от УЕФА о причинах отклонения апелляции.

Ранее президент Федерации футбола Люксембурга Поль Филипп заявлял о готовности подавать в Спортивный арбитражный суд в деле Мораеса.

УЕФА подтвердил, что апелляционный комитет отклонил жалобу Люксембурга и Португалии.

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