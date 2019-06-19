Украина выиграла апелляцию по скандальному делу Мораеса
19 июня, 2019, 11:36
Украина выиграла апелляцию по скандальному делу натурализованного бразильского нападающего Жуниора Мораеса
Об этом сообщает Sport Arena.
По данным ресурса, УЕФА не удовлетворил апелляцию со стороны Португалии и Люксембурга. В конце мая Федерации футбола Португалии и Люксембурга подали апелляции в УЕФА по делу натурализации Жуниора Мораеса. Представители ассоциаций решили обжаловать решение Дисциплинарного комитета УЕФА не наказывать Украину снятием очков по делу форварда.
Поводом к рассмотрению дела о натурализации Мораеса стали протесты со стороны федераций футбола Португалии и Люксембурга. Они посчитали, что форвард неправомерно стал гражданином Украины, поскольку не проживал постоянно на территории Украины 5 лет, которые необходимы для получения паспорта.
- Напомним, скандал вокруг натурализации Мораеса вспыхнул 28 февраля, когда УЕФА открыл дисциплинарные производства в отношении натурализации бразильца Жуниора Мораеса.
- 26 марта стало известно, что сборная Украины может получить технические поражения в матчах с Португалией и Люксембургом за неправильной натурализации бразильца.
- 24 мая скандал с натурализацией Жуниора Мораеса получил продолжение .
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