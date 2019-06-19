Украина выиграла апелляцию по скандальному делу Мораеса

19 июня, 2019, 11:36

Украина выиграла апелляцию по скандальному делу натурализованного бразильского нападающего Жуниора Мораеса

Об этом сообщает Sport Arena.

По данным ресурса, УЕФА не удовлетворил апелляцию со стороны Португалии и Люксембурга. В конце мая Федерации футбола Португалии и Люксембурга подали апелляции в УЕФА по делу натурализации Жуниора Мораеса. Представители ассоциаций решили обжаловать решение Дисциплинарного комитета УЕФА не наказывать Украину снятием очков по делу форварда.

Поводом к рассмотрению дела о натурализации Мораеса стали протесты со стороны федераций футбола Португалии и Люксембурга. Они посчитали, что форвард неправомерно стал гражданином Украины, поскольку не проживал постоянно на территории Украины 5 лет, которые необходимы для получения паспорта.