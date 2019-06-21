Гриневич: основы украинской государственности оказались под угрозой

21 июня, 2019, 21:56

Министр образования комментирует первый месяц президентства Владимира Зеленского

Об этом Лилия Гриневич сказала в эфире Еспресо.TV.

"Очень много угроз создается и реформам, и системам, которые связаны с установлением украинского государства", - cказала Гриневич.

Гриневич сказала, что начало президентства Зеленского имеет много общего с началом президентства Януковича. Министр имела в виду роспуск Рады и ряд вопросов, которые вызывают беспокойство. По ее словам, кирпичики, которыми закладывали украинскую идентичность в течение пяти лет, сейчас могут быть разрушены.

Привела она пример, что языковая статья закона об образовании, которая обсуждалась очень широко в Конституционном суде, прошла уже все этапы подготовки. Но тревожным звоночком является то, мы до сих пор не имеем по ней решения.

Кроме того Гриневич прокомментировала неудачную попытку назначения на должность профессора КНУ юриста Андрея Портнова: "Для замечательного юриста мало знаний, потому что эти знания можно использовать, чтобы защищать неправосудные решения".