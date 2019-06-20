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Espreso.tvОбщество"Нет" Портнову в КНУ: Студенты начали акцию протеста

"Нет" Портнову в КНУ: Студенты начали акцию протеста

Студенты Киевского национального университета имени Тараса Шевченко собрались на бессрочный протест

Об этом в Facebook сообщил общественный активист Андрей Левус.

Отмечается, что студенты зашли в Красный корпус вуза. Они скандируют "Нет Портнову в КНУ" и требуют прибыть на рабочее место ректора Губерского.

"Начали бессрочный протест до появления", - отметил Левус.

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  • Как отмечалось ранее, у Киевского национального университета им. Шевченко была запланирована акция протеста против назначения экс-заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова профессором указанного университета
  • Студент сообщил об угрозах незачета от охранников университета за участие в акции протеста против назначения Андрея Портнова профессором КНУ
  • В КНУ подтвердили, что бывший заместитель главы Администрации президента при Викторе Януковиче Андрей Портнов снова будет работать на кафедре конституционного права юридического факультета
  • Портнов вернулся в Украину 19 мая 2019.года Его допросили в Генеральной прокуратуре в качестве свидетеля по делам Майдана.
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