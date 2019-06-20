"Нет" Портнову в КНУ: Студенты начали акцию протеста

20 июня, 2019, 19:24

Студенты Киевского национального университета имени Тараса Шевченко собрались на бессрочный протест

Об этом в Facebook сообщил общественный активист Андрей Левус.

Отмечается, что студенты зашли в Красный корпус вуза. Они скандируют "Нет Портнову в КНУ" и требуют прибыть на рабочее место ректора Губерского.

"Начали бессрочный протест до появления", - отметил Левус.