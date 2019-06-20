"Нет" Портнову в КНУ: Студенты начали акцию протеста
20 июня, 2019, 19:24
Студенты Киевского национального университета имени Тараса Шевченко собрались на бессрочный протест
Об этом в Facebook сообщил общественный активист Андрей Левус.
Отмечается, что студенты зашли в Красный корпус вуза. Они скандируют "Нет Портнову в КНУ" и требуют прибыть на рабочее место ректора Губерского.
"Начали бессрочный протест до появления", - отметил Левус.
- Как отмечалось ранее, у Киевского национального университета им. Шевченко была запланирована акция протеста против назначения экс-заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова профессором указанного университета
- Студент сообщил об угрозах незачета от охранников университета за участие в акции протеста против назначения Андрея Портнова профессором КНУ
- В КНУ подтвердили, что бывший заместитель главы Администрации президента при Викторе Януковиче Андрей Портнов снова будет работать на кафедре конституционного права юридического факультета
- Портнов вернулся в Украину 19 мая 2019.года Его допросили в Генеральной прокуратуре в качестве свидетеля по делам Майдана.
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