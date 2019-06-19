Портнов снова работать в КНУ имени Шевченко
Об этом сообщает "Радио Свобода".
"Портнова Андрея Владимировича принять с 1.09.2019 по 30.06.2020 года на условиях срочного трудового договора до проведения конкурса на должность профессора кафедры конституционного права", - процитировал приказ о трудоустройстве Портнова руководитель отдела кадров Алексей Иванченко.
Как отметил представитель вуза, процедура принятия на работу к проведению конкурса применяется ко всем преподавателям, которые не входят в штат университета.
"Конкурс обычно происходит где-то всередине учебного года, зимой или весной, иногда бывает несколько конкурсов. Если человек проходит конкурс, он засчитывается потом на следующий учебный год уже как штатный преподаватель. Не проходите конкурс - 30 июня мы с этим человеком прощаемся", - пояснил Иванченко.
Андрей Портнов работал на кафедре конституционного права юридического факультета в КНУ имени Шевченко с 2009 по 2014 год. Иванченко напомнил, что политика уволили в феврале 2014 года.
"Он работал тогда как совместитель, был уволен в связи с тем, что мы приняли на его должность штатного работника. Вы знаете, кем он тогда был по основной должности", - отметил руководитель отдела кадров.
Андрей Портнов работал в администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича, в январе 2014-го стал первым заместителем главы АП. После побега Януковича Портнов также покинул Украину и пять лет находился за границей.
5 марта 2014 г. Евросоюз заморозил на один год активы 18 бывших украинских чиновников, подозреваемых в незаконном завладении государственной собственностью. Под санкции попал также Портнов. Через год Европейский Союз исключил из санкционного списка четырех бывших украинских чиновников, в том числе и Портнова.
- Портнов вернулся в Украину 19 мая 2019 г.
- Заместитель главы Администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов был допрошен в Генеральной прокуратуре в качестве свидетеля по делам Майдана
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