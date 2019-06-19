Портнов снова работать в КНУ имени Шевченко

19 июня, 2019, 16:08

В Киевском национальном университете имени Шевченко подтвердили, что бывший заместитель главы Администрации президента при Викторе Януковиче Андрей Портнов снова будет работать на кафедре конституционного права юридического факультета

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Портнова Андрея Владимировича принять с 1.09.2019 по 30.06.2020 года на условиях срочного трудового договора до проведения конкурса на должность профессора кафедры конституционного права", - процитировал приказ о трудоустройстве Портнова руководитель отдела кадров Алексей Иванченко.

Как отметил представитель вуза, процедура принятия на работу к проведению конкурса применяется ко всем преподавателям, которые не входят в штат университета.

"Конкурс обычно происходит где-то всередине учебного года, зимой или весной, иногда бывает несколько конкурсов. Если человек проходит конкурс, он засчитывается потом на следующий учебный год уже как штатный преподаватель. Не проходите конкурс - 30 июня мы с этим человеком прощаемся", - пояснил Иванченко.

Андрей Портнов работал на кафедре конституционного права юридического факультета в КНУ имени Шевченко с 2009 по 2014 год. Иванченко напомнил, что политика уволили в феврале 2014 года.

"Он работал тогда как совместитель, был уволен в связи с тем, что мы приняли на его должность штатного работника. Вы знаете, кем он тогда был по основной должности", - отметил руководитель отдела кадров.

Андрей Портнов работал в администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича, в январе 2014-го стал первым заместителем главы АП. После побега Януковича Портнов также покинул Украину и пять лет находился за границей.

5 марта 2014 г. Евросоюз заморозил на один год активы 18 бывших украинских чиновников, подозреваемых в незаконном завладении государственной собственностью. Под санкции попал также Портнов. Через год Европейский Союз исключил из санкционного списка четырех бывших украинских чиновников, в том числе и Портнова.