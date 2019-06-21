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Espreso.tvСпортЕвропейские игры-2019: за кого украинцам болеть 21 июня

Европейские игры-2019: за кого украинцам болеть 21 июня


фото: noc-ukr.org
21 июня в Минске состоится церемония открытия Европейских игр-2019 и начнут борьбу за награды украинские спортсмены

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Стартовые матчи в турнире по баскетболу 3х3 сыграют мужская и женская сборные Украины. В турнире по боксу начнут соревнования Назар Куротчин, Рамазан Муслимов и чемпион Европы в супертяжелом весе Виктор Выхрист. Украинцы также будут соревноваться в рейтинговом раунде мужского и женского индивидуальных турниров по стрельбе из лука.

Прямые трансляции на телеканалаи "Интер" и "НТН"

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