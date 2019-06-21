Европейские игры-2019: за кого украинцам болеть 21 июня

21 июня, 2019, 08:00

21 июня в Минске состоится церемония открытия Европейских игр-2019 и начнут борьбу за награды украинские спортсмены

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Стартовые матчи в турнире по баскетболу 3х3 сыграют мужская и женская сборные Украины. В турнире по боксу начнут соревнования Назар Куротчин, Рамазан Муслимов и чемпион Европы в супертяжелом весе Виктор Выхрист. Украинцы также будут соревноваться в рейтинговом раунде мужского и женского индивидуальных турниров по стрельбе из лука.

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Напомним, церемония открытия Европейских игр состоится сегодня в Минске в 22:00 .

Флаг Украины на церемонии открытия Европейских игр-2019 будет нести олимпийский чемпион по стендовой стрельбе Николай Мильчев.

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