Европейские игры-2019: определился знаменосец сборной Украины на церемонии открытия

20 июня, 2019, 13:02

На церемонии открытия II Европейских игр-2019 в Минске определился знаменосец сборной Украины

Об этом говорится на официальном сайте НОК Украины .

21 июня почетную миссию нести украинский флаг на торжественной церемонии открытия II Европейских игр-2019 в Минске доверено опытному спортсмену сборной, Олимпийскому чемпиону Игр в Сиднее-2000, владельцу Олимпийского рекорда, трехкратному рекордсмену мира и обладателю 9 наград Кубка мира по стендовой стрельбе Николаю Мильчеву.

Мильцев заявил, что безмерно рад снова находиться в среде спортивной семьи Украины.

"Действительно, очень рад снова быть в составе сборной страны. Вдвойне приятно, что мне доверили выполнить такую ответственную миссию - нести флаг Украины на церемонии открытия мультиспортивного форума. Искренне благодарен за это доверие! Желаю всем нашим спортсменам успехов и удачного выступления в Минске-2019 ", - сказал Николай Мильчев.

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