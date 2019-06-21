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Espreso.tvСпортЕвропейские игры-2019: где и когда смотреть церемонию открытия

Европейские игры-2019: где и когда смотреть церемонию открытия


фото: nok.org.ua
Сегодня в Минске состоится церемония открытия Европейских игр-2019

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Торжественная церемония открытия Европейских игр-2019 состоится в Минске на стадионе "Динамо" и начнется в 22:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал "Интер".

На вторых в истории Европейских играх Украину будут представлять 198 спортсменов, которые выступят в 15 видах спорта.

Всего в Минске атлеты из 50 стран разыграют 200 комплектов наград, а в восьми видах спорта будут бороться за путевки на Олимпиаду-2020 в Токио.

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