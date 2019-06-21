Европейские игры-2019: где и когда смотреть церемонию открытия
21 июня, 2019, 07:00
Сегодня в Минске состоится церемония открытия Европейских игр-2019
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Торжественная церемония открытия Европейских игр-2019 состоится в Минске на стадионе "Динамо" и начнется в 22:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал "Интер".
На вторых в истории Европейских играх Украину будут представлять 198 спортсменов, которые выступят в 15 видах спорта.
Всего в Минске атлеты из 50 стран разыграют 200 комплектов наград, а в восьми видах спорта будут бороться за путевки на Олимпиаду-2020 в Токио.
- Напомним, флаг Украины на церемонии открытия Европейских игр-2019 будет нести олимпийский чемпион по стендовой стрельбе Николай Мильчев.
Читайте также: 10 главных надежд Украины на Европейских играх-2019
Читайте также
-
18 июня, 2019 Виталий Портников: Не все войны заканчиваются
-
-
13 июня, 2019 Воля народа
-
-
Читайте также
-
-
13 июня, 2019 Воля народа
-