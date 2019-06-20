В нефтепровод "Дружба" вновь попала "грязная" нефть. Польша перекрыла транзит
После этого Польши приостановила прокачку нефти, сообщает российский "РБК" со ссылкой на нефтяную компанию "Транснефть".
Новое загрязнение выявили 19 июня после проведения анализа на пропускном пункте "Адамова застава", через который российская нефть поступает из Беларуси в Польшу. После обнаружения загрязнения польская сторона приостановила транзит.
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Напомним, в апреле из-за некачественную российскую нефть на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Беларуси произошла поломка.
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"Укртранснафта" вынужденно приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" (магистральный нефтепровод "Дружба") за некачественное сырье.
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25 апреля Польша сообщила белорусской стороне об остановке транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Причина такого шага - низкое качество нефти.
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2 мая главный инженер компании "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго заявил, что в нефтепроводах России, Беларуси, Украины и Польши скопилось около 5 млн тонн "грязной" нефти - с повышенным содержанием хлорорганических веществ.
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Согласно данным главы Минэнерго РФ Александра Новака, общий ущерб от загрязнения нефти в экспортном магистральном нефтепроводе "Дружба" может составить менее $ 100 млн.
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