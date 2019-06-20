В нефтепровод "Дружба" вновь попала "грязная" нефть. Польша перекрыла транзит

20 июня, 2019, 13:55

На участке нефтепровода "Дружба" между Беларусью и Польше 19 июня зафиксировали новое загрязнение нефти хлорорганическими соединениями

После этого Польши приостановила прокачку нефти, сообщает российский "РБК" со ссылкой на нефтяную компанию "Транснефть".

Новое загрязнение выявили 19 июня после проведения анализа на пропускном пункте "Адамова застава", через который российская нефть поступает из Беларуси в Польшу. После обнаружения загрязнения польская сторона приостановила транзит.