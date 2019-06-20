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Espreso.tvСпорт"Ман Сити" опубликовал яркое видео в честь нового контракта с Зинченко

"Ман Сити" опубликовал яркое видео в честь нового контракта с Зинченко


фото: GoGetNews
"Манчестер Сити" показал яркое видео в честь заключения нового соглашения с украинцем Александром Зинченко

Видео опубликовано на официальном сайте "Манчестер Сити" .

Сегодня Зинченко продлил контракт с клубом и задержится в "Манчестере Сити" до лета 2024 года. В клубе отметили, что 22-летний футболист провел великолепный сезон, зарекомендовав себя с самой лучшей стороны перед Пепом Гвардиолой.

Украинец перешел в "Манчестер Сити" с "Уфы" летом 2016 года. В этом сезоне Зинченко сыграл 29 раз во всех турнирах и забил один гол.

 

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