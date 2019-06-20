"Ман Сити" опубликовал яркое видео в честь нового контракта с Зинченко
20 июня, 2019, 15:02
"Манчестер Сити" показал яркое видео в честь заключения нового соглашения с украинцем Александром Зинченко
Видео опубликовано на официальном сайте "Манчестер Сити" .
Сегодня Зинченко продлил контракт с клубом и задержится в "Манчестере Сити" до лета 2024 года. В клубе отметили, что 22-летний футболист провел великолепный сезон, зарекомендовав себя с самой лучшей стороны перед Пепом Гвардиолой.
Украинец перешел в "Манчестер Сити" с "Уфы" летом 2016 года. В этом сезоне Зинченко сыграл 29 раз во всех турнирах и забил один гол.
- Напомним, сегодня стало известно, продлил ли соглашение с "Манчестер Сити" украинец Александр Зинченко.
- 13 июня стало известно, что украинский футболист Александр Зинченко подпишет новый 5-летний контракт с "Манчестер Сити".
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