Зинченко продлил контракт с "Манчестер Сити"
Об этом сообщает официальный сайт "Манчестер Сити" .
Сообщается, что Зинченко на 3 года продлил контракт с клубом, но сможет задержаться в "Манчестере Сити" до лета 2024 года.
"22-летний футболист провел прекрасный сезон, зарекомендовал себя с самой лучшей стороны перед Пепом Гвардиолой", - говорится в сообщении клуба.
"Трудно выразить, насколько я счастлив подписать это соглашение. Этот клуб предлагает игрокам все, что нужно для совершенствования и развития, поэтому быть здесь еще на пять лет - это честь", - сказал Зинченко.
Спортивный директор клуба Чики Бегиристайн заявил, что Зинченко за последние два сезона показал, какой он прекрасный талант.
"Он не только имеет прекрасный первое прикосновение и левую ногу, он - игрок, который сосредотачивается на том, чтобы стать лучшим футболистом, которого он может быть. Его улучшение со времени присоединения к нам говорит вам все, что вам нужно знать о его отношении и способности. Молодой, голодный и уже признанный международный, он идеально вписывается в нашу долгосрочную стратегию. Мы рады, что он хочет остаться здесь ", - сказал один из руководителей клуба.
В этом сезоне Зинченко сыграл 29 раз во всех соревнованиях, забив один гол.
- Напомним, сегодня стало известно, продлил ли соглашение с "Манчестер Сити" украинец Александр Зинченко.
- 13 июня стало известно, что украинский футболист Александр Зинченко подпишет новый 5-летний контракт с "Манчестер Сити".
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