Зинченко продлил контракт с "Манчестер Сити"

20 июня, 2019, 14:21

Украинец Александр Зинченко подписал новое соглашение с "Манчестер Сити"

Об этом сообщает официальный сайт "Манчестер Сити" .

Сообщается, что Зинченко на 3 года продлил контракт с клубом, но сможет задержаться в "Манчестере Сити" до лета 2024 года.

"22-летний футболист провел прекрасный сезон, зарекомендовал себя с самой лучшей стороны перед Пепом Гвардиолой", - говорится в сообщении клуба.

"Трудно выразить, насколько я счастлив подписать это соглашение. Этот клуб предлагает игрокам все, что нужно для совершенствования и развития, поэтому быть здесь еще на пять лет - это честь", - сказал Зинченко.

Спортивный директор клуба Чики Бегиристайн заявил, что Зинченко за последние два сезона показал, какой он прекрасный талант.

"Он не только имеет прекрасный первое прикосновение и левую ногу, он - игрок, который сосредотачивается на том, чтобы стать лучшим футболистом, которого он может быть. Его улучшение со времени присоединения к нам говорит вам все, что вам нужно знать о его отношении и способности. Молодой, голодный и уже признанный международный, он идеально вписывается в нашу долгосрочную стратегию. Мы рады, что он хочет остаться здесь ", - сказал один из руководителей клуба.

В этом сезоне Зинченко сыграл 29 раз во всех соревнованиях, забив один гол.