Зинченко на 5 лет продлит контракт с "Манчестер Сити"
13 июня, 2019, 08:24
Украинский футболист Александр Зинченко подпишет новый 5-летний контракт с "Манчестер Сити"
Об этом сообщает The Telegraph.
Зинченко поразил тренера Пепа Гвардиолу своей игрой на позиции левого защитника в прошлом сезоне. Украинец убедил каталонского специалиста, что стал самым ценным игроком "Манчестер Сити" на своем месте.
В прошлом сезоне Зинченко провел 14 матчей за "Манчестер Сити" в чемпионате Англии и сделал 3 голевых паса, в его активе гол в Кубке Англии.
- Напомним, 24 мая украинский хавбек "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал о своем будущем в команде .
- 21 мая украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко опубликовал фото с завоеванными в этом сезоне кубками и выразил благодарность всем фанатам и одноклубникам.
- 20 мая стало известно, что игрок сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко попал в топ-5 футболистов , сыгравших наибольшее количество матчей без поражений в этом сезоне АПЛ.
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