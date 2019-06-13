Зинченко на 5 лет продлит контракт с "Манчестер Сити"

13 июня, 2019, 08:24

Украинский футболист Александр Зинченко подпишет новый 5-летний контракт с "Манчестер Сити"

Об этом сообщает The Telegraph.

Зинченко поразил тренера Пепа Гвардиолу своей игрой на позиции левого защитника в прошлом сезоне. Украинец убедил каталонского специалиста, что стал самым ценным игроком "Манчестер Сити" на своем месте.

В прошлом сезоне Зинченко провел 14 матчей за "Манчестер Сити" в чемпионате Англии и сделал 3 голевых паса, в его активе гол в Кубке Англии.