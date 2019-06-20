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Espreso.tvСпортЗинченко и "Манчестер Сити" определились относительно нового контракта, - СМИ

Зинченко и "Манчестер Сити" определились относительно нового контракта, - СМИ


фото: Manchester City
Стало известно, продлил ли соглашение с "Манчестер Сити" украинец Александр Зинченко

Об этом сообщают росЗМИ.

Украинский защитник Александр Зинченко заключил с "Манчестер Сити" новое соглашение, рассчитанное на 5 лет. Официально о подписании контракта должны объявить сегодня.

Зинченко в прошлом сезоне провел 29 матчей, забил 1 гол и сделал 5 голевых пасов.

В Британию перебрался летом 2016 с российской "Уфы".

 

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