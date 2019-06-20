Зинченко и "Манчестер Сити" определились относительно нового контракта, - СМИ

20 июня, 2019, 08:53

Стало известно, продлил ли соглашение с "Манчестер Сити" украинец Александр Зинченко

Об этом сообщают росЗМИ.

Украинский защитник Александр Зинченко заключил с "Манчестер Сити" новое соглашение, рассчитанное на 5 лет. Официально о подписании контракта должны объявить сегодня.

Зинченко в прошлом сезоне провел 29 матчей, забил 1 гол и сделал 5 голевых пасов.

В Британию перебрался летом 2016 с российской "Уфы".