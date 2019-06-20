Зинченко и "Манчестер Сити" определились относительно нового контракта, - СМИ
20 июня, 2019, 08:53
Стало известно, продлил ли соглашение с "Манчестер Сити" украинец Александр Зинченко
Об этом сообщают росЗМИ.
Украинский защитник Александр Зинченко заключил с "Манчестер Сити" новое соглашение, рассчитанное на 5 лет. Официально о подписании контракта должны объявить сегодня.
Зинченко в прошлом сезоне провел 29 матчей, забил 1 гол и сделал 5 голевых пасов.
В Британию перебрался летом 2016 с российской "Уфы".
- Напомним, 13 июня стало известно, что украинский футболист Александр Зинченко подпишет новый 5-летний контракт с "Манчестер Сити".
- 24 мая украинский хавбек "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал о своем будущем в команде .
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