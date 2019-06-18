"Бешикташ" решил вместо Коноплянки купить украинского чемпиона мира

18 июня, 2019, 13:12

Полузащитник "Динамо" и молодежной сборной Украины Георгий Цитаишвили может перейти в турецкий "Бешикташ" вместо Евгения Коноплянки

Об этом сообщает Fotospor.

В турецком клубе считают 18-летнего украинца талантливее хавбека "Шальке" и национальной сборной Украины Евгения Коноплянки, к которому также проявляется интерес.

В этом сезоне Цитаишвили провел 6 матчей в составе первой команды "Динамо" и стал победителем чемпионата мира U-20 в составе сборной Украины.