"Бешикташ" решил вместо Коноплянки купить украинского чемпиона мира
18 июня, 2019, 13:12
Полузащитник "Динамо" и молодежной сборной Украины Георгий Цитаишвили может перейти в турецкий "Бешикташ" вместо Евгения Коноплянки
Об этом сообщает Fotospor.
В турецком клубе считают 18-летнего украинца талантливее хавбека "Шальке" и национальной сборной Украины Евгения Коноплянки, к которому также проявляется интерес.
В этом сезоне Цитаишвили провел 6 матчей в составе первой команды "Динамо" и стал победителем чемпионата мира U-20 в составе сборной Украины.
- 7 июня стало известно, что полузащитник "Шальке" и сборной Украины Евгений Коноплянка может продолжить выступления в турецком "Фенербахче".
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