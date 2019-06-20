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Espreso.tvОбществоПутин об отчете следователей по МН17: У нас есть своя версия

Путин об отчете следователей по МН17: У нас есть своя версия

Президент России Владимир Путин не согласен с обнародованным отчетом Международной следственной группы (JIT) по авиакатастрофе рейса MH17 "Малайзийских авиалиний", которая произошла в июле 2014 года над Донбассом

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время "прямой линии" с россиянами, сообщил журналист Роман Цимбалюк.

В частности Путин отметил, что нет никаких доказательств атаки России на МН17. "У нас есть своя версия", - добавил он.

 
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