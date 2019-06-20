Путин об отчете следователей по МН17: У нас есть своя версия
20 июня, 2019, 17:31
Президент России Владимир Путин не согласен с обнародованным отчетом Международной следственной группы (JIT) по авиакатастрофе рейса MH17 "Малайзийских авиалиний", которая произошла в июле 2014 года над Донбассом
Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время "прямой линии" с россиянами, сообщил журналист Роман Цимбалюк.
В частности Путин отметил, что нет никаких доказательств атаки России на МН17. "У нас есть своя версия", - добавил он.
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