"Пора России прекратить врать": Волкер призвал РФ к сотрудничеству в расследовании сбивания МН-17

20 июня, 2019, 10:31

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер призвал Россию прекратить врать относительно сбивания малайзийского Боинга MH-17 (17 июля 2014) над Украиной

Об этом он написал в Twitter.

Пришло время, чтобы Россия прекратила свою ложь, которая окружает обстрел MH17, и остановила свою кампанию бессистемной дезинформации. Россия должна сотрудничать с расследованием и соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН 2166 (2014) и, чтобы любые обвиняемые лица, которые сейчас находятся в России, были осуждены.

It is time for Russia to cease its lies surrounding the shooting down of MH17 and stop its callous disinformation campaign. Russia should cooperate with the investigation and adhere to UNSCR 2166 (2014) and ensure that any indicted individuals currently in Russia face justice. - Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 20 июня 2019 г.

Напомним, 19 июня, Совместная следственная группа, которая расследует сбивание над Украиной самолета MH17, которое произошло 17 июля 2014, назвала на пресс-конференции в Нидерландах 4 подозреваемых: