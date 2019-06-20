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Espreso.tvОбщество"Пора России прекратить врать": Волкер призвал РФ к сотрудничеству в расследовании сбивания МН-17

"Пора России прекратить врать": Волкер призвал РФ к сотрудничеству в расследовании сбивания МН-17


фото: Reuters
Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер призвал Россию прекратить врать относительно сбивания малайзийского Боинга MH-17 (17 июля 2014) над Украиной

Об этом он написал в Twitter.

Пришло время, чтобы Россия прекратила свою ложь, которая окружает обстрел MH17, и остановила свою кампанию бессистемной дезинформации. Россия должна сотрудничать с расследованием и соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН 2166 (2014) и, чтобы любые обвиняемые лица, которые сейчас находятся в России, были осуждены.

Напомним, 19 июня, Совместная следственная группа, которая расследует сбивание над Украиной самолета MH17, которое произошло 17 июля 2014, назвала на пресс-конференции в Нидерландах 4 подозреваемых:

  1. гражданина Российской Федерации Гиркина И.В.
  2. гражданина Российской Федерации Дубинского С.М.
  3. гражданина Российской Федерации Пулатова А.Ю.
  4. гражданина Украины Харченко Л.В.
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