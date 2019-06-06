Неймар получил травму в матче за Бразилию
6 июня, 2019, 09:57
Звездный нападающий сборной Бразилии Неймар не смог доиграть товарищеский поединок против Катара
Фотографии с повреждением показали в Reuters.
Форвард бразильцев Неймар из-за повреждения покинул поле на 17-й минуте. 27-летний нападающий отправился сначала на скамью запасных, а затем в раздевалку с помощью медперсонала команды. О сроках восстановления станет известно после медицинского обследования.
Товарищеские матчи
Бразилия - Катар - 2: 0
Голы: Ришарлисон, 16 Габриэл Жезус, 24
- Напомним, 29 мая форвард ПСЖ Неймар получил травму на тренировке сборной Бразилии.
- 28 мая стало известно, что Неймар лишен капитанской повязки в сборной Бразилии.