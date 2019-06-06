Неймар получил травму в матче за Бразилию

6 июня, 2019, 09:57

Звездный нападающий сборной Бразилии Неймар не смог доиграть товарищеский поединок против Катара

Фотографии с повреждением показали в Reuters.

Форвард бразильцев Неймар из-за повреждения покинул поле на 17-й минуте. 27-летний нападающий отправился сначала на скамью запасных, а затем в раздевалку с помощью медперсонала команды. О сроках восстановления станет известно после медицинского обследования.

Товарищеские матчи

Бразилия - Катар - 2: 0

Голы: Ришарлисон, 16 Габриэл Жезус, 24