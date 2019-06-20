Лавров назвал условия встречи в нормандском формате

20 июня, 2019, 16:27

Глава министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров отметил, что это возможность проверить "договороспособность" новой власти

Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

"Это, наверное, будет тестом для нормандского формата, когда зайдет речь о подготовке очередных встреч. Будет тестом посмотреть, насколько новая власть договороспособна, насколько мы сможем не только встречаться, а перед каждой встречей обеспечивать на практике все то, о чем договорились на предыдущей встречи", - сказал Лавров.