Лавров назвал условия встречи в нормандском формате
20 июня, 2019, 16:27
Глава министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров отметил, что это возможность проверить "договороспособность" новой власти
Об этом сообщает пресс-служба МИД России.
"Это, наверное, будет тестом для нормандского формата, когда зайдет речь о подготовке очередных встреч. Будет тестом посмотреть, насколько новая власть договороспособна, насколько мы сможем не только встречаться, а перед каждой встречей обеспечивать на практике все то, о чем договорились на предыдущей встречи", - сказал Лавров.
- 11 июня РФ заявила, что готова ко встрече в "нормандском формате" .
- 17 июня Макрон сказал, что Франция будет способствовать возобновлению переговоров в "нормандском формате".
- 18 июня в Берлине Зеленский сказал, когда начнется подготовка встречи лидеров "нормандской четверки".
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