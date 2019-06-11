РФ готова к встрече в "нормандском формате"

11 июня, 2019, 10:55

РФ объявила о готовности проведения встречи в "нормандском формате"

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на "примаковского чтениях" (Международный экспертно-научный форум), передает Интерфакс-Украина .

"Партнеры по" нормандской четверке "предлагают провести саммит, мы готовы к встречам в любой конфигурации", - сказал Лавров.

Он отметил при этом: "Не надо забывать, что ключевой механизм выполнения минских договоренностей - это контактная группа, единственная платформа, на которой работают совместно Киев, Донецк и Луганск при содействии со стороны России и ОБСЕ".

По его словам, "нормандский формат" "не может навязать свои решения, если сами стороны не согласятся".