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Espreso.tvОбществоРФ готова к встрече в "нормандском формате"

РФ готова к встрече в "нормандском формате"

РФ объявила о готовности проведения встречи в "нормандском формате"

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на "примаковского чтениях" (Международный экспертно-научный форум), передает Интерфакс-Украина .

"Партнеры по" нормандской четверке "предлагают провести саммит, мы готовы к встречам в любой конфигурации", - сказал Лавров.

Он отметил при этом: "Не надо забывать, что ключевой механизм выполнения минских договоренностей - это контактная группа, единственная платформа, на которой работают совместно Киев, Донецк и Луганск при содействии со стороны России и ОБСЕ".

По его словам, "нормандский формат" "не может навязать свои решения, если сами стороны не согласятся".

 

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