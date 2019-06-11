РФ готова к встрече в "нормандском формате"
11 июня, 2019, 10:55
РФ объявила о готовности проведения встречи в "нормандском формате"
Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на "примаковского чтениях" (Международный экспертно-научный форум), передает Интерфакс-Украина .
"Партнеры по" нормандской четверке "предлагают провести саммит, мы готовы к встречам в любой конфигурации", - сказал Лавров.
Он отметил при этом: "Не надо забывать, что ключевой механизм выполнения минских договоренностей - это контактная группа, единственная платформа, на которой работают совместно Киев, Донецк и Луганск при содействии со стороны России и ОБСЕ".
По его словам, "нормандский формат" "не может навязать свои решения, если сами стороны не согласятся".
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