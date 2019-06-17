Война на Донбассе: Франция будет способствовать возобновлению переговоров в "нормандском формате", - Макрон

17 июня, 2019, 19:11

Франция готова провести заседание Нормандского формата для урегулирования военного конфликта на Донбассе

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает ZIK .

"Мы хотим вернуться к Минскому формату для того, чтобы в Украине был мир. Я готов поддержать вас, господин президент, в этом намерении и также в диалоге с Россией. Когда такой момент наступит, Франция готова провести заседание Нормандского формата для того, чтобы поддержать обязательства ", - отметил Макрон.

По его словам, для украинских и французских предприятий, сотрудничающих, приоритетом является развитие инфраструктуры на Донбассе.

"Мы также хотели бы, чтобы развивались новые отношения между французскими и украинскими предприятиями. Мы определили для себя структурные проекты. Хотим сейчас развивать инфраструктуру в различных регионах, но приоритетом является развитие в Донбассе", - рассказал Эммануэль Макрона.