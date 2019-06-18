Зеленский сказал, когда начнется подготовка встречи лидеров "нормандской четверки"
18 июня, 2019, 16:22
Подготовка ко встрече лидеров стран "нормандской четверки" начнется в июле
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Берлине, передает Еспресо.TV.
"Для меня главный вопрос - прекращение войны. Обсуждались даты после парламентских выборов в Украине (запланированы на 21 июля, - ред.), но я хочу, чтобы эта встреча состоялась срочно, поэтому первая рабочая встреча состоится в июле", - сказал Зеленский.
Меркель в свою очередь отметила, что готова поддержать все усилия для урегулирования ситуации на Донбассе в рамках "нормандского формата".
По ее словам, встреча советников лидеров стран "нормандской четверки" состоится 12 июля.
"Мы готовы, я, как и президент Макрон готов, и ищем как можно скорую возможность встретиться", - сказала канцлер.
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