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Espreso.tvОбществоЗеленский сказал, когда начнется подготовка встречи лидеров "нормандской четверки"

Зеленский сказал, когда начнется подготовка встречи лидеров "нормандской четверки"

Подготовка ко встрече лидеров стран "нормандской четверки" начнется в июле

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Берлине, передает Еспресо.TV.

"Для меня главный вопрос - прекращение войны. Обсуждались даты после парламентских выборов в Украине (запланированы на 21 июля, - ред.), но я хочу, чтобы эта встреча состоялась срочно, поэтому первая рабочая встреча состоится в июле", - сказал Зеленский.

Меркель в свою очередь отметила, что готова поддержать все усилия для урегулирования ситуации на Донбассе в рамках "нормандского формата".

По ее словам, встреча советников лидеров стран "нормандской четверки" состоится 12 июля.

"Мы готовы, я, как и президент Макрон готов, и ищем как можно скорую возможность встретиться", - сказала канцлер.

 

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